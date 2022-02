El tenso momento entre Pedro J. Ramírez y Ana Pastor al hablar del 11-M

Y tras señalar Pastor que “todo el mundo sabe lo que es una conspiración en el contexto de esta conversación”, el periodista ha apuntado que él no se reunió “con nadie para distorsionar o para tratar de presentar una versión diferente la oficial”.

“No, me refiero a la línea, a la de la conspiración continua”, ha aclarado entonces Pastor. “Vamos a ver”, ha respondido él. “Primero, qué es una conspiración. Una conspiración es una reunión de personas para maquinar o intentar cometer actos delictivos”.

El entonces director de El Mundo ha defendido la actuación del medio y ha afirmado estar “muy orgulloso de cómo enfocó la investigación”. ”¿Muy orgulloso?”, ha repetido la periodista, y Pedro J. Ramírez lo ha confirmado: “Muy orgulloso”. “Naturalmente no quiere decir que si publicamos 80 cosas las 80 fueran perfectas”, ha precisado.

“Yo lo que pensaba entonces, y sigo pensando hoy”, ha precisado, “es que la investigación oficial tanto de la policía como de la Fiscalía y luego la sentencia del juez Gómez Bermudez respaldada en su mayor parte por el Tribunal Supremo contienen algunas deficiencias”.

En ese momento Pastor le ha cortado para inquirir: ”¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que no fue un atentado yihadista?”. “Yo no estoy diciendo eso”, ha respondido rotundo el periodista, a lo que Pastor ha señalado: “Pero estás dejando la puerta abierta a que sea otra cosa, ¿no?”.

“Lo que estoy diciendo es que cuando ni tú ni yo ni nadie de los que nos estén oyendo estén vivos, estemos vivos, cuando se hable del siglo XXI en España, uno de los dos, tres grandes hitos de la historia del siglo XXI será ese día, el que hubo una masacre en Madrid que interfirió en el proceso democrático de las elecciones que iban a producir 72 horas después”, ha remarcado el periodista.

“Y que a día de hoy nadie es capaz de decir ni quién decidió ese atentado”, ha señalado. “Cómo tantos otros en el mundo entero”, ha replicado Pastor, quien ha insistido en que, más allá de lo que se pueda opinar, “hay una verdad judicial y no hay nadie que sostenga en el mundo que no fue un atentado yihadista”.

“Yo lo que digo es que no sabemos quién decidió el atentado”, ha vuelto a insistir Pedro J. Ramírez mientras Pastor ha repetido que como en tantos otros atentados.

“La sentencia ni siquiera dice quién puso las bombas en los trenes. Solo hay una persona condenada. Me traicionaría a mí mismo si no repitiera que yo estoy convencido de que Jamal Zougam es inocente”, ha aseverado el periodista mientras Pastor resaltaba estar sorprendida de que no hiciera “ni la más mínima autocrítica”.