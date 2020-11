El teorema del relato

La libertad que disfrutamos tiene mucho de apariencia de libertad, sustentada en el exceso de información y de productos que nos conducen hacia la competencia, pero que no fomentan la convivencia, ni el diálogo. Las conexiones que establecemos en las redes sociales favorecen la tribalización y el enfrentamiento, cuando no la crispación, la agresión cuanto menos verbal, como formas de establecer y mantener una forma de relación que aceptamos y consideramos normal y natural.

Ya antes de esta pandemia, no pocos avisaban de que el mundo moderno es guiado por fuerzas que conocen todo sobre nuestras necesidades y nuestros pensamientos, predicen lo que vamos a necesitar y qué vamos a pensar y son capaces de desarrollar la propaganda y la publicidad hasta límites insospechados y planificar qué necesitaremos y hasta qué ideas tendremos. Ya no es necesario mantener policías y desplegar tropas en la calle para controlarnos, sólo es necesario predecir nuestras necesidades, crear sensaciones, diseñar tendencias, utilizando el ingente potencial de datos que regalamos cada día.

Manuel recitaba alguno de sus poemas, se formulaban preguntas, escuchaba respuestas que hablaban de los barrios populares de Madrid, de los patios en las antiguas casas, los tranvías, las formas de entender la poesía en nuestro tiempo, la necesidad de contar nuestras historias, convertirlas en poemas, relatos, novelas, para que nuestras vidas no se pierdan en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, tal como diría el replicante Roy Batty en Blade Runner.

La pandemia es ese momento de parón forzoso, que debería permitirnos el silencio, pararnos a escuchar al planeta, sentirlo, dejar que entre dentro de nosotros, como personas y como sociedades. A fin de cuentas no somos lo único vivo en este planeta, ni probablemente en este universo. No podemos seguir creyendo los cuentos del crecimiento infinito, la competencia, la competitividad, la eficacia y la eficiencia en términos económicos.

Paul Kingsnorth, contaba a quien quería escucharle, a finales del año pasado, que “si te dicen que se puede evitar la crisis climática reduciendo las emisiones, te están mintiendo”, para añadir inmediatamente, que no hay otra solución que parar, detenerse, dejar de crecer, de construir, de consumir desbocadamente, de expandir las extracciones y la destrucción de los recursos disponibles, siempre limitados. Comenzar a vivir de otra forma, más austera, sencilla, atentos a la vida que nos rodea, rodeándonos de vida.

Hay que escuchar a nuestros economistas, políticos, científicos y hasta a nuestros tertulianos, por qué no, pero ahora tenemos que volver nuestros ojos y nuestros oídos a nuestros músicos, que extraen los ritmos que nos habitan y a los que interpretan con sus danzas esos ritmos de la vida, nuestros filósofos que exploran los fundamentos de nuestras ancestrales y renovadas creencias.

Volver los ojos y escuchar a los poetas que afilan la palabra hasta convertirla en acerada hoja que penetra en lo más profundo de nosotros, los narradores de historias, contadores de cuentos o largas novelas, que nos cuentan las vidas que somos, las que fuimos, las que seremos, los pintores, con sus paletas, sus colores, sus formas, los fotógrafos que pintan con el objetivo de una cámara.

Porque puede que lo mejor que podamos hacer es comenzar a contar nuestra vida y todas las vidas del planeta de otra manera, no porque este mundo tenga o no tenga arreglo, ni porque queramos salvarlo o no, sino porque somos seres vivos, porque queremos vivir en paz con nosotros mismos, entre nosotros y con el resto de seres vivos.

Y todo esto, al calor de una pequeña tertulia. Como cualquier pequeña tertulia donde unos cuantos conspiradores se reúnen para hablar, escuchar, crear, cualquier pequeña casa de la palabra, todos los puntos de encuentro y los lugares donde pararse a construir un nuevo teorema del relato, del diálogo entre relatos, polifónicos, plurales, diversos, cada cual con sus habilidades, pero siempre respetuosos con la vida, con todas las vidas.