El 'test del carrito de Mercadona': la prueba para saber si eres mala gente triunfa en Twitter

“Por lo tanto, devolver el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras, no gana nada al no devolver el carrito de compras. Debe devolverlo por la bondad de su corazón”, dice esa teoría, que acaba afirmando que ese comportamiento es “lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad”.

The New York Times publicó hace tiempo un artículo sobre este asunto en el que se recogían las excusas más frecuentes de quienes no colocan en su sitio el carrito: decían que no podían dejar desatendidos a los niños, que tenían alguna discapacidad o que no querían hacer perder el puesto a nadie haciendo su trabajo.