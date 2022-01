La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado esta semana el Hospital del Henares en un acto que ha acaparado titulares en la prensa por una frase que dijo y que provocó no poca polémica: “Hoy, como dice siempre el consejero Enrique Ruiz-Escudero, el gran hospital de Madrid está en el domicilio de los madrileños”.

Sin embargo, a pocos metros de ese evento, se producía otra imagen que en un primer momento pasó desapercibida pero que ahora está teniendo una enorme repercusión en Twitter.

La ha compartido en esa red social Pilar Sánchez Acera, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. Se trata de un vídeo grabado a las puertas del mismo hospital donde estaba Ayuso en el que una mujer se lamenta por la situación que está viviendo.

La señora denuncia que le ha salido un bulto en la espalda y que le han dado cita para una ecografía para noviembre del año 2023. Papeles en mano, asegura que ha acudido al centro para presentar una reclamación.

“A ver si hay derecho”, exclama la mujer, visiblemente nerviosa. “Lástima de verdad que no he podido hablar con ella porque no sé qué le habría dicho porque es tremendo. ¡Es tremendo!, afirma.