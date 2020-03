El tigre entre corderos

Como todo el mundo sabe desde niños, aunque el tigre se críe entre corderos, tigre se queda. Esto lo decía un viejo socialista, con los colmillos retorcidos como un mamut, aunque no eran de marfil y sólo se le adivinaban por la sonrisa a medias burlona y a medias mefistofélica, a propósito de las últimas revelaciones urbi et orbe del co-líder principal de Podemos, Pablo Manuel Iglesias. Y otro compañero, con más prosapia de letras del viejo bachillerato añadía que “el coletas sólo está demostrando lo que hace dos mil años decía el cordobés Marco Antonio Lucano: ‘No puede depositarse ninguna confianza en los compañeros de gobierno; la autoridad, cualquiera que sea su forma, no sufre (no consiente, sería en lenguaje moderno ad hoc) ser compartida con otro’”.

El jefe podemita, no solo de pensamiento, aparentemente, sino también de palabra y de obra, les está dando la razón a los descreídos que desde el principio del apaciguamiento táctico sanchista dudaban de la lealtad institucional del núcleo duro de los fundadores de aquél movimiento civil de los ‘indignados’ que quería ser transversal y que, para muchos, resultó simplemente ser atravesado. A la primera oportunidad se han visualizado varias realidades que tampoco puede decirse que se traten de ocultar por pura vergüenza democrática e impregnación de las realidades constitucionales: así ha ocurrido a la vista del enfrentamiento público con el ministro del Interior, el magistrado Grande Marlaska, por seguir con las devoluciones ‘en caliente’ de inmigrantes irregulares, que frecuentemente usan la fuerza para entrar por la frontera, muy bien delimitada, de las ciudades autónomas africanas de Ceuta y Melilla.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasad febrero, que considera legales tales rechazos, es interpretada por los mandos del socio secundario del Ejecutivo como no imperativa u obligatoria. Naturalmente, igual que la ley que despenaliza el aborto no lo convierte en obligatorio, como parecen creer muchos del PP y Vox. Pero si las expulsiones son conformes a las leyes europeas, pueden llevarse a cabo si así lo considera el Gobierno. La cuestión de fondo no es esa; es plantear de una vez hasta dónde y hasta ‘cuánto’ pueden llevarse a cabo políticas inmigratorias de puertas abiertas sin ningún tipo de control de entrada ni de cupo.

En estos momentos, la guerra de Siria, casi de todos contra todos, con presencia beligerante de Rusia y Turquía, ha provocado otra vez una oleada de cientos de miles de exiliados que huyen de la muerte y la persecución. A su vez, Turquía, muy en su papel tras las victorias de su presidente islamista Erdogan, rompe unilateralmente los acuerdos con Bruselas y abre las puertas de salida, activando una estrategia de expulsiones forzosas hacia territorio europeo. Grecia, pues, se enfrenta a la avalancha fomentada por Ankara, que rechaza con dureza. Como la que llegó a Alemania y acogió la canciller Merkel, que tantas secuelas produjo.

Lo mismo, la ruptura de la entente en política exterior sucedió con el apoyo al Frente Polisario sin consultar con Exteriores desde la cuota de gobierno de la parte morada; o con el cambio de rumbo de 90 grados como mínimo de la política sobre Venezuela.

En la prensa y en gobiernos extranjeros y organismos internacionales ha causado asombro que de alinearse con Guaidó como ‘presidente encargado’ de la república bolivariana, y de convencer de ello a los socios europeos se haya basculado hacia el otro extremo, al considerarlo ‘jefe de la oposición’ o, como mucho, en una esperpéntica yenka tras el escándalo, mitad presidente encargado y mitad opositor en jefe.