Para Laure Salmona, cofundadora y tesorera de la asociación FéministesVSCyberharcèlement, el primer paso es escucharse a una misma. “Si se enciende una lucecita roja en tu mente, no es una buena señal”, explica. “También hay que intentar parar la conversación si la otra persona insiste demasiado en preguntar algo o si hace preguntas extrañas”.

Los datos personales, como los apellidos o el número de teléfono, pueden encontrarse fácilmente a través de estas aplicaciones. “Hay que tener cuidado con las aplicaciones que ofrecen vincularse con Instagram”, advierte. También hay información en la que no pensamos tanto, como la dirección de nuestro gimnasio, los lugares donde desarrollamos nuestros hábitos y mucha más información de la esfera privada.

El plan del timador suele estar muy bien pensado. “El timador estudia a sus víctimas. Intenta crear vínculos comunes y mantiene la relación, a veces durante meses”, explica Olivia Mons, portavoz de la federación France Victimes, que ayuda a personas estafadas. Su consejo para no caer en este tipo de estafas es dejar la relación en cuanto haya dinero de por medio. “Forjar una relación amorosa no es cuestión de dinero. Hay que tener cuidado con estos temas y no enviar dinero. Hay que anclarse y anclar a la otra persona a la realidad y no a los regalos materiales”, explica.