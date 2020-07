El tirón de orejas (a su estilo) de Fernando Simón: "Hay que actuar contundentemente"

El doctor Fernando Simón ha comparecido este jueves para hablar de los datos que ha dejado en los últimos días la crisis del coronavirus, tanto en España como en el resto del mundo.

Ya en el turno de preguntas, el epidemiólogo se ha pronunciado sobre las imágenes de aglomeraciones que se han producido en los últimos días y se ha referido especialmente a la que se provocó tras la victoria del Baskonia de baloncesto.

Simón ha dado un tirón de orejas a esta incidencia y se ha referido, en su tono conciliador habitual, a este tipo de reuniones multitudinarias. El doctor ha asegurado que las autoridades llevan semanas advirtiendo de los riesgos de este tipo de situaciones.

“Las aglomeraciones son un peligro. No todas. Si se hacen bien, si se hacen de forma ordenada y si la gente utiliza las medidas de precaución. Todas las que se realizan imprudentemente desde luego nos preocupan a todos”, ha señalado el doctor.

Sobre la celebración de la copa de la liga de baloncesto, Simón ha sido crítico: “Nos preocupan y a mí personalmente me gustaría que no se produjeran lo que no quiere decir que, en algunos casos, puedo entender por qué se producen pero sí que creo que hay que actuar contra ellas y actuar contundentemente”.

El epidemiólogo ha explicado que no se pueden tomar medidas genéricas contra este tipo de concentraciones porque “no en toda España se está actuando igual” y habría que estudiarlas una por una.