El todo al 'no' del PP contra el Gobierno

″(...) Además de prometer que traigan aquí una agencia de no sé qué con 50 funcionarios... que, bueno, pues siempre y cuando haga falta y siempre y cuando no sea para maquillar las cifras de la EPA... pues lo analizaremos y veremos si lo apoyamos”.

La inercia del no por el no del PP ha llegado hasta tal punto que este pasado sábado, desde Segovia, el propio Pablo Casado pasó en segundos de ironizar sobre una propuesta del PSOE para descentralizar la administración pública llevando organismos a Castilla y León, a admitir que no sabía si hacía falta e incluso contemplar la posibilidad de apoyarlo:

Porque esa parece ser la senda que ha tomado el PP en los últimos meses, pese a que su oposición pueda suponer un perjuicio para el país.

Lo ha hecho con los fondos europeos, proyectando una imagen muy negativa de España en Europa, llegando a acusar al Ejecutivo de Sánchez de mercadear con los fondos y beneficiar únicamente a las autonomías y municipios gobernados por el PSOE.

“Se están haciendo a dedo”, afirmó sin titubear Casado el pasado 23 de enero, en otro acto en Castilla y León, esta vez rodeado de alfalfa.

“Los fondos serán digitales porque los da a dedo y verdes porque se los da a Bildu, a sus socios”, agregó. “Los fondos es solidaridad de nuestros socios europeos para todos los españoles, no para el Gobierno de Sánchez, no para los alcaldes socialistas, no es para las regiones socialistas, no es para las políticas socialistas”, prosiguió.

El líder del PP llegó a decir que “nuestros socios europeos merecen que su solidaridad no acabe en proyectos clientelares y posibles corruptelas”.