El 'toreo' de Estrella Morente a TVE y todos los cambios de letra que desataron la polémica en 'OT'

“Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero”

La “mariconez” de Quédate en Madrid

El “girl” y no “guy” de Toxic

Por qué no pudo hacerse. No se dio ninguna explicación del programa. Solamente se vio en el canal 24h cómo Natalia se lo comunicaba a sus compañeros. “Ah, nos han cambiado la letra. Ya no digo ‘girl’, digo ’guy”, dijo en la cena previa a la gala 4, con la consecuente indignación de sus compañeros.

La censura de Mayores, de Becky G

Qué se cambió. La cantante acudió a la gala 1 de OT 2017 para cantar su tema Mayores. Sin embargo, desde TVE modificaron la letra. En lugar de decir “a mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca... los besos que quiera darme y que me vuelva loca”, dijo: “A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca”.