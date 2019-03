El tremendo cabreo de los jueces con un concursante en 'MasterChef' (TVE): "Eres mi antítesis. Adiós"

Sin embargo, fue en la valoración del plato cuando el concursante recibió las mayores críticas. “Es un no y tenía que haber sido antes de haberlo probado, solo por la actitud. Entras caído cuando había más de 25.000 personas fuera. Es como ir a un partido diciendo que vas a perder 3-0 y al final caes 6-0. Qué pena”, empezó Rodríguez.

“Creemos que estás en el sitio equivocado, además que el plato no está a la altura de este programa” siguió Vallejo-Nágera. Por su parte, fue Cruz el más duro: “Es la primera vez que me encuentro con esto. Te da totalmente igual, has jugado con mi tiempo, con mi pasión y con mi oficio. Eres mi antítesis, adiós”.