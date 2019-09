El tremendo corte de Pablo Laso a un periodista tras esta pregunta sobre las apuestas

Este fin de semana se disputa en Madrid la Supercopa de España de Baloncesto, que enfrentará al Valencia con el Barça, en una de las semifinales, y al Real Madrid con el Fuenlabrada, en la otra.

El entrenador madridista, Pablo Laso, ha sido el protagonista de la rueda de prensa de este viernes, la víspera del primer partido, sobre todo cuando un periodista le ha preguntado por los vaticinios de las casas de apuestas.

“Las casas de apuestas sitúan incluso al Barcelona por delante”, planteó el periodista, que quiso saber la opinión de Laso sobre la plantilla culé, muy reforzada este verano con fichajes como el exmadridista Nico Mirotic.

La pregunta sobre las apuestas no gustó mucho a Laso, que respondió con ironía y dejó un pequeño ‘dardo’ para el periodista al final de su respuesta:

“Bueno, no miro mucho las casas de apuestas, porque yo no apuesto. Con lo cual, me importa bastante poco lo que digan las casas de apuestas. Pero bueno, qué le vamos a hacer. Si las casas de apuestas dicen que el Barcelona es favorito, pues... pues me parece muy bien. Apuesta por el Fuenlabrada y, si gana, pues ganarás más dinero”.