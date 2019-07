El tremendo 'corte' en directo de este reportero de 'A Punt' a un bañista que se quejó de la playa

Un bañista procedente de Madrid demostró que antes de hablar es mejor informarse. Y mucho más antes de criticar algo.

Para colmo, lo hizo en directo en plena televisión pública valenciana, À Punt, donde, entrevistado por el reportero de À Punt DirecteDavid Torres, criticó la playa de Denia porque, según él, estaba muy sucia.

“Pues es la primera vez que vengo, pero no me gusta”, dijo.

″¿No te gusta?”, preguntó el periodista.

“Mira la mierda que hay. Enchufa con la cámara. Que la limpie la Comunidad Valenciana”, ordenó el chaval.

Lo que no se esperaba era la respuesta del reportero, que le aclaró que no era mierda: “Hombre, eso son algas, eso no tiene nada que ver con la limpieza, eso es naturaleza. Es como cuando vas al monte y está todo lleno de maleza. Eso no tiene nada que ver”.

Pero el chico, erre que erre. “Hay playas que están limpias y esta no”.

“Bueno, pero a lo mejor vienes mañana y está limpia, eso es por las corrientes y tal. Pero bueno, te dejamos disfrutando del sol”, zanjó el reportero.

Pero el presentador del programa, Joan López, quería saber de dónde venía el chico: “De Madrid”, respondió él.

“En Madrid playas así no encontramos, ¿verdad?”, dijo el reportero, provocando la carcajada de sus compañeros.

“Acaba de hablar un experto en playas, un madrileño que sabe mucho de la calidad del agua”, ironizó el presentador.