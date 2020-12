El momento de Pedro Sánchez con Piqueras que arrasa en Twitter: 8.000 'me gusta' y subiendo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo este miércoles en Informativos Telecinco junto a Pedro Piqueras y mostró su malestar con las acusaciones que esta recibiendo en los últimos meses que dicen que está liderando una dictadura socialcomunista.

Piqueras le preguntó por si teme que pueda darse un estallido social en el caso de que se agrave la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

“Hay que empatizar con toda la ciudadanía que lo está pasando mal, por eso en muchas ocasiones me llama tanto la atención el debate público. Estamos hablando de supuestas dictaduras soviéticobolivarianas”, afirmó Sánchez. En ese momento le interrumpió el presentador, que le matizó que se habla de Gobierno socialcomunista.

El dirigente socialista prosiguió con su enfado: “Llevo gobernando casi 1000 días y España no se ha roto. No hay una dictadura, no han venido los bolcheviques y tampoco va a haber una dictadura franquista como están apelando algunos. Tenemos que centrarnos en los temas reales que son los que usted indica: desempleo, desigualdad, los jóvenes, la vivienda”.