El tremendo enfado de Risto con el 'número dos' de Ayuso: "¡Usted nos debe una respuesta!"

Risto y Alfonso Serrano.

“A mí, como supongo que a la mayoría de los españoles, no me gusta lo que vi en el colegio mayor. De ahí a que llevamos, sinceramente Risto, seis días hablando de esta cuestión, sinceramente me parece que estamos poniendo el foco en temas que no lo son”, ha asegurado el dirigente del PP.

Serrano ha insistido en que tiene “máximo respeto” a ese programa “y a cualquiera que le está dedicando el tiempo que considera oportuno”, pero ha reiterado que “hay una parte de la sociedad que busca poner el foco en otras personas cuando cometen errores”.

“Si hubieran dicho os azotaríamos hasta que sangraras, como hizo Pablo Iglesias, a lo mejor uno de ellos acaba de vicepresidente del Gobierno. Si hubiese hecho alardeando de tradiciones con una jota aragonesa con frases soeces sobre mujeres como hizo Echenique no pasaría absolutamente nada”, se ha quejado.

El dirigente del PP ha repetido que “no podemos generar cuestiones que se están yendo de madre cuando estamos todos de acuerdo” y ha afirmado que “la universidad española tiene otros problemas más serios”: “Lamento que a veces el foco o el tiempo del que dedicamos algunos medios o políticos se pongan en cuestiones que se tapen”.

Risto ha sido muy contundente en su respuesta: “No sé a cuáles se refiere en cuanto a tapar porque aquí lo comentamos absolutamente todo. Y en cuanto al tiempo que dedicamos a cada noticia, le tengo que decir que nosotros no trabajamos para ustedes, sino para nuestros espectadores y lo que hacemos día a día es ver minuto a minuto lo que le interesa a la gente y este tema le puedo asegurar que le interesa mucho”.

“Y le tengo que decir otra cosa: ustedes no deciden la escaleta. Imagino que esto no le gustaría que saliese en televisión, pero si sigue saliendo es porque la gente se interesa y si se interesa por ello es porque creo que hay una sociedad que no está dispuesta a admitirlo”, ha proseguido el presentador.

“Ahora mi pregunta para usted como político: ¿qué están dispuestos ustedes a hacer para que tengamos que evitarnos imágenes como las que estamos viendo? Usted como responsable del PP madrileño nos debe una respuesta algo más elaborada que simplemente le dedicamos mucho tiempo, sinceramente”, ha zanjado.

Serrano ha asegurado entonces que tiene máximo respeto por el programa: “Son otros los que quieren decidir la escaletas de los programas, no el PP ni mucho menos el PP de la Comunidad de Madrid”.

Y se ha quejado de que “una parte de esta izquierda determina qué y que no es machista o una tradición o una broma”. “Si la izquierda determina que todo lo no es feminismo es machismo, se banalizan los conceptos”, ha avisado.

Entonces Risto ha vuelto a ser implacable: “No es solo unos chavales en un colegio mayor. Se trata de un tipo de educación, de juventud, que nos van a tener que pagar la pensión, que ocuparán puestos de responsabilidad y si piensan así yo me preocupo”.

“Y le voy a regalar un aprendizaje que yo he hecho en televisión porque veo que no lo tiene claro. Y se lo quiero regalar porque una vez alguien me lo regaló a mí. Efectivamente, todo lo que no es feminismo es machismo. Efectivamente. Y esto es un aprendizaje que cuando lo aprende, que feminismo es sinónimo a igualdad, aprende que todo lo demás no lo es”.