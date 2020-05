El tremendo enfado de Salvador Illa con un político del PP: "Espectáculos los justos"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se enfadó este jueves con un diputado del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso a raíz de un caso personal que le contó el político popular.

El diputado del Partido Popular por Ciudad Real y alcalde de Villamayor de Calatrava, Juan Antonio Callejas, le narró lo qué sucedió en su municipio: “A poco inicio de la pandemia murió un vecino nuestro. Su única hija no lo pudo ver ni despedirse, solo recibió sus cenizas. Se puso en contacto conmigo y me pidió por favor que le hicieran el test. Le escribí personalmente y no recibí ningún tipo de respuesta”.

“Dado que estamos aquí con todas las cámaras, le pido por favor que use una de ella para dirigirse a ella, que se llama Margarita, para poder pedirle perdón por la gestión tan lamentable que ha hecho su Gobierno”, terminó su intervención el popular.

En un primer momento, el ministro se remitió las pregunta a las respuestas escritas. Callejas, visiblemente molesto, le reprochó que “no esperaba esa respuesta” de él y le pidió que se dirigiera a esta ciudadana para “decirle que siente, si siente algo”.