El tremendo vacile de Wyoming al nieto de Franco tras su advertencia a España si se "profana" la tumba de su abuelo

“Para que un tribunal europeo nos saque los colores no hace falta Estrasburgo, basta con Eurovisión”. El presentador de El Intermedio -de laSexta- El Gran Wyoming ha soltado un tremendo vacile al nieto de Franco, “Francis” Franco, quien declaró que llegará hasta donde haga falta para evitar la “expropiación” del cadáver de su abuelo del Valle de los Caídos y que al dictador “no le gustaría que Estrasburgo sacara los colores a España, porque para él España era lo más importante”: “Creía que los trapos sucios de España había que lavarlos en España”, afirmó.

″¿Expropiación?”, se ha preguntado Wyoming, quien ha mostrado su estupefacción por el hecho de que los Franco piensen que todo este proceso es para que el cadáver del dictador pase a manos públicas: ”¿Y para qué íbamos a querer esa momia? ¡Cómo mucho para ponerla en el Museo de Cera! Así al menos habría una figura parecida al original”, ha bromeado.

Sin embargo, la gran chanza de Wyoming sobre las palabras del nieto de Franco han llegado tras argumentar que “sacar los restos de su abuelo del mausoleo no es una profanación, es justicia histórica”: “Pero en cuanto a que pudieran sacarnos los colores en Europa no se preocupe. Para que un tribunal europeo nos saque los colores no hace falta Estrasburgo, basta con Eurovisión”, ha ironizado.