El Tribunal de Apelación de Escocia declara 'ilegal' suspender el Parlamento Británico

El Tribunal de Apelación de Escocia ha declarado este miércoles “ilegal” la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido durante cinco semanas hasta el 14 de octubre –período previo a la salida del país de la Unión Europea (UE)–pocos días antes de la fecha prevista para la salida del Brexit–.

Los tres jueces que componen la corte de apelación de mayor rango de Escocia revocan así un fallo anterior, emitido a principios de septiembre, que dictaminó que el cierre sí se ajustaba a la legalidad.

El fallo previo

Esta noticia llega después de que el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia) dictaminara que la suspensión temporal del Parlamento por parte del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson era legal.

El juez Lord Raymond Doherty afirmó que la acción del Gobierno “no contravenía la ley”, porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes “es un poder reservado al Ejecutivo”. En este sentido, el magistrado indicaba que había cuestiones que no deben resolver los tribunales y que no le correspondía implicarse en la prerrogativa que tiene el ejecutivo de decidir los períodos de sesiones. De hecho, insistía en que le corresponde a los políticos y los votantes decidir sobre estos temas, y no a los jueces.

Sin embargo los opositores demandaron la resolución considerando que la decisión del primer ministro Johnson alargar hasta cinco semanas el habitual suspensión del Parlamento era un intento de evitar el escrutinio público sobre el Brexit.