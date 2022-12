El Tribunal de Cuentas celebra la audiencia previa sobre los gastos del 1-O y la acción exterior

El Tribunal de Cuentas (TCu) celebra este viernes la audiencia previa sobre el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del ‘procés’, en el marco del procedimiento que se sigue contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, su ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros ex cargos del Govern, a quienes se les reclama 3,4 millones de euros -de forma conjunta y solidaria- en concepto de responsabilidad contable.