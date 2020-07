El triple error en el examen de Historia en la EvAU de Madrid que indigna a alumnos y profesores

Sea con coronavirus o sin él, cada verano hay algo que no falla: los errores en la prueba de acceso a la universidad. La EvAU de 2020 (antigua Selectividad), condicionada por la pandemia, no iba a ser la excepción y han sido numerosas las quejas por lo visto en el enunciado de la prueba de Historia en Madrid.

En él se preguntaba por el reinado de Isabel II cuando los años que delimitaba la cuestión se enlazaban con los de la regencia previa de su madre, María Cristina, y de Espartero, como informa El País. Según recoge el medio y denuncian los afectados, es “un triple y tremendo error”.

Para empezar el enunciado “no se corresponde con el dado por la universidad para preparar las pruebas”, ya que el original es El reinado de Isabel II (1833- 1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. Sin embargo, en el examen entregado a los alumnos, la referencia era El reinado efectivo de Isabel II (1833-1845). Evolución política. La Constitución de 1845.

“Es contradictorio”

Además, no es solo impreciso, sino que también “contradictorio, puesto que las fechas están mal”. Según explica un profesor de Historia, se corresponden más bien “con la regencia de María Cristina y Espartero”. En tercer lugar, “hace alusión a un concepto que no existe ya en el temario, el de reinado efectivo”, cita El País. Isabel II fue proclamada mayor de edad con 13 años en 1843 y los examinadores preguntaban por los años en los que reinó de verdad, pero el término “efectivo” ya no se usa, lo que podía confundir a los alumnos.

El error estaba en el apartado 3 del comentario de texto de la opción B y ha afectado a los alumnos que venían de la rama de letras en Bachillerato (no a los de ciencias). Historia es una asignatura troncal, obligatoria, para todos los estudiantes y la pregunta en debate valía tres puntos del examen, pero afectaba a las otras dos del comentario de texto que lo completaban, por lo que estában en juego hasta 4,5 puntos sobre 10.

No han tardado en llegar las denuncias por lo sucedido, como la del Instituto de Secundaria La Serna, según el mismo medio, del cual hasta 60 alumnos se habrían visto perjudicados por un enunciado incorrecto. Desde la dirección del centro se ha presentado una reclamación “en defensa de los derechos de sus alumnos” ante el tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos, donde se examinaron.

Ahora llegan las dudas de si se planteará una repetición o algún tipo de compensación en las correcciones, pero de momento, la polémica vuelve a rodear a la Selectividad, ahora EvAU.