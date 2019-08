El troleo de Ryan Reynolds a Blake Lively por su cumpleaños: las fotos que la actriz nunca publicaría

Mark Sagliocco via Getty Images

Este domingo, por el 32º cumpleaños de la protagonista de Gossip Girl , no ha querido saltarse la tradición y la ha vuelto a trolear, esta vez con sus peores fotos.

1.5m Likes, 15.9k Comments - Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Instagram: "Happy Birthday, @blakelively."

La intérprete aparece en las 10 imágenes compartidas por el actor con los ojos cerrados, desprevenida o la imagen aparece movida. Desde luego, no son las mejores fotos de la actriz... Sin embargo, esta no ha respondido a su troleo, ni en sus redes sociales ni comentando la publicación, que acumula cerca de 6.000.000 me gusta en 16 horas.

Parece que la venganza de Lively, que está a punto de dar a luz a su tercer hijo se hará esperar. La actriz suele responder a las bromas del actor con otros montajes y bromas. Por ejemplo, en 2017 le felicitó por su cumpleaños con una foto de Ryan Gosling. ¿Le traicionará también a él publicando sus peores fotos?