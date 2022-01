El tuit con el que Rigoberta Bandini deja muy claro (pero mucho) lo que piensa sobre Vox

En julio pasado, sin ir más lejos, publicó en tuit muy claro: “Siempre me he considerado tolerante, pero con Vox no puedo. No podemos consentir que un partido así sea legal”.

Unos días después ahondaba en esa idea en una entrevista con Público. Afirmaba que el discurso de Vox le da mucho miedo y más desde que es madre.

“No soy muy radical, pero con Vox no lo entiendo. Ninguna creencia justifica esos titulares y esas mierdas que dicen por la boca. Me da igual meterme en un marrón, pero no quiero que se les dé un lugar en el Parlamento”, afirmaba antes de matizar: “A no ser que se les sancione cuando se pasan de la raya, porque como son como animalitos…”

Unas semanas después, Bandini volvió a dar que hablar en las redes sociales con un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una rueda de prensa en inglés dijo: “In Spain we say: ’Estamos a las duras y a las maduras”.

“In Spain we say colabo con pedrito”, reaccionó la artista después de que algunos vieran en las palabras de Sánchez un guiño a Bandini, que saltó a la fama en 2020 con un sencillo ‘indie’ titulado “In Spain We Call It Soledad”.