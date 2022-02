El tuit de Almeida de hace cuatro años que no deja de compartirse ahora

El error en la votación de la reforma laboral del diputado del Partido Popular Alberto Casero está dando mucho que hablar. El político conservador, en vez de votar en contra, votó a favor y rompió el desempate, ya que el texto promovido por el Gobierno tuvo 175 votos a favor y 174 en contra.

Desde el PP se han quejado de la votación. El propio Casero remitió un escrito al Congreso de los Diputados en el que insistía en que votó “no” y que “el certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba”, en lo que “parecía un fallo del sistema”.

Esta mañana en TVE, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se ha quejado: “Es indiscutible que dijo que había habido un error informático. En términos democráticos, es razonable que la presidenta hubiera hecho todas las averiguaciones pertinentes antes de la votación para acreditar si se había producido o no ese error informático y garantizar la voluntad libre del diputado”.

Almeida también ha asegurado que “Batet miente cuando habla en su intervención final y dice que no se puede tratar en el pleno porque esto es un cuestión de la mesa”. “La mesa no se había reunido y por tanto no se habían cumplido los requisitos legales en el artículo 82 del reglamento del Congreso”, ha afirmado.