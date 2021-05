El tuit de Irene Montero a Pablo Iglesias tras anunciar su dimisión

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante un acto de campaña en Usera

“Triste como millones de personas en todo el país. Nuestro país no se va a parar. Seguimos construyendo mirando al futuro”, ha lamentado.

Iglesias ha asegurado que ya no contribuye a sumar y que no va a ser “un tapón”: “No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hasta siempre”, ha agregado en sus palabras finales, en las que ha afirmado que “cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse”.

El máximo dirigente de la formación morada ha reconocido ”éxito electoral impresionante de la derecha trumpista de Ayuso y la consolidación ultraderecha” y ha definido el nuevo panorama en Madrid como “una tragedia” para los servicios públicos de la comunidad.

“Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración. Pero más allá del afecto y el cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y estos resultados lo dejan claro, que no contribuyo a sumar y no soy una figura política que pueda contribuir a que, en los próximos años, nuestra fuerza política consolide su peso institucional”, ha comentado apesadumbrado.

Una despedida que ha provocado una ingente cantidad de reacciones. Una de las más comentadas ha sido la de Irene Montero, que ha escrito en Twitter: ”No olvidamos quienes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Gracias Pablo Iglesias. Seguimos”.