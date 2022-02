Recuperan un tuit de Pedro Sánchez de 2011 tras lo ocurrido en el Congreso

Que hay un tuit antiguo de Pedro Sánchez para definir un momento actual es algo que ya ha quedado claro desde hace muchos años en Twitter.

Este jueves ha tenido lugar un momento esperpéntico en el Congreso de los Diputados durante la votación de la nueva Reforma Laboral. El Gobierno ha logrado sacarla adelante gracias al error de un diputado del PP que ha votado a favor para sorpresa de todos los presentes.

Cuando todo parecía perdido para el Gobierno de Pedro Sánchez después de que dos diputados de UPN rompiesen la disciplina de voto ha salido a la luz que un parlamentario del PP se ha equivocado y ha decantado la balanza en favor del Ejecutivo: 175 contra 174.

Como siempre que ocurre algo importante en este país, las redes sociales han recuperado un tuit de Pedro Sánchez de 2011 que define a la perfección cómo se podría sentir hoy el presidente: “Cosas de la vida, un día raro de animo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee”.