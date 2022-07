El tuit de Tania Sánchez el día que Yolanda Díaz presenta partido: muchos interpretan lo mismo

Iglesias ha señalado que él ya no es portavoz de ningún partido y que tiene que “saber ubicarse”. Sobre si iba a asistir o no al acto, el exvicepresidente ha afirmado que estará “donde me digan que tengo que estar”: “Que a mí me llama Yolanda y me dice ‘necesito que estés’, pues yo soy un soldado y estoy donde me digan que tengo que estar”.

Curiosamente, después de estas declaraciones, la diputada de Más Madrid en la Asamblea Tania Sánchez ha escrito en Twitter: ”Los soldados no ponen condiciones para acudir a la batalla. Aprender a no ser el perejil de todas las salsas debe ser durísimo para según que egos”.

Una frase que, según han interpretado muchos, hace referencia a las declaraciones de Pablo Iglesias sobre ser “soldado” de Yolanda Díaz. Cabe recordar que Tania Sánchez fue diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y después fue parlamentaria nacional de Podemos de 2015 a 2019.