El tuit de un 'político' que arrasa: "Trasladar el sistema del #benidormfest a las elecciones"

La cuenta de Twitter de Juan Carrasco, el personaje al que da vida Javier Cámara en la serie Venga Juan de HBO Max, está arrasando gracias al mensaje que ha publicado sobre los resultados del Benidorm Fest.

“Muy a favor de trasladar el sistema de votación del #benidormfest a las elecciones generales. Yo por ejemplo conseguí el 0,04% de los votos, pero con un jurado profesional ahora podría ser el presidente”, ha escrito la cuenta en un tuit que en apenas 12 horas superaba los 3.400 ‘me gusta’.

El País definía hace unas semanas cómo era el personaje de Juan Carrasco, un político que ha sido alcalde de Logroño, ministro de Agricultura y vicepresidente del Gobierno: “Un hombre zafio, deleznable, egoísta, ambicioso, machista y a ratos racista”.

Ese tuit llega después de que RTVE hiciera público el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest y defendiese su “profesionalidad” e “independencia”, exigiendo “respeto” para sus integrantes.

“Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones”, ha señalado este miércoles la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

En este acto, el secretario general de RTVE ha desglosado la valoración numérica de cada miembro del jurado profesional, pero sin revelar la identidad de cada uno de ellos. El jurado estaba integrado por Natalia Calderón, Miryam Benidited, Estefanía García, Felix Bergsson y Marvin Dietmann. En suma otorgó los siguientes votos: Chanel (51), Rigoberta Bandini (46), Blanca Paloma (39), Rayden (37), Tanxugueiras (30), Xeinn (30), Varry Brava (25) y Gonzalo Hermida (12).

Alfonso Morales ha explicado que, de las llamadas y sms, se registraron 192.000 votos durante el tiempo de votación de la gala, en la que se colapsaron las líneas. Las llamadas y SMS se convirtieron en puntos y se repartieron proporcionalmente.

De todas ellas, el desglose del televoto es el siguiente: Tanxugueiras recibió el 70,75% del total; Rigoberta Bandini tuvo un 18,08%; Chanel un 3,97% del total; Varry Brava, un 2,26%; Rayden obtuvo el 2,12%; Blanca Paloma, 1,04%; Xeinn tuvo un 1,01%; y Gonzalo Hermida se llevó el 0,66% de los votos de la audiencia.

En relación con el jurado demoscópico, formado por una muestra de 350 personas que representan a la población española, el sentido del voto fue el siguiente: Tanxugueiras con 2.658 puntos (14,59%); Chanel con 2.624 puntos (13,88%); Rigoberta Bandini con 2.555 (13,52%); Gonzalo Hermida con 2.385 (12,62%); Rayden con 2.300 (12,17%); Varry Brava, con 2.152 (11,39%); Blanca Paloma con 2.063 (10,92%); y Xeinn con 2.063 (10,92%).