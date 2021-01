El tuit sobre los efectos secundarios de la vacuna que bate récords en Twitter: y con razón

El año 2020 acabó con una buena noticia: la llegada de las vacunas contra el coronavirus. Después de un año de sufrimiento y de miles de muertos las inyecciones de Moderna y de Pfizer han supuesto un soplo de esperanza en España y en el resto del mundo.

Una usuaria de Twitter ha compartido tres mensajes sobre su experiencia después de ponerse la vacuna y no ha podido triunfar más.

“Ayer me vacunaron contra la COVID19. Abro hilo sobre los efectos secundarios que me ha generado”, ha empezado diciendo la tuitera. “Me ha dolido un poco al quitarme la tirita porque se me había pegado un montón a la piel, ha escrito en tono de humor en otro mensaje. “Cierro hilo”, ha sentenciado.

Una publicación que tiene desde el 5 de enero miles y miles de compartidos. El mensaje atesora más de 11.000 retuits y más de 68.000 me gusta. Todo un éxito en la red social del pájaro azul.