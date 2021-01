El turbio mercado de indultos de Trump: sus amigos cobran por conseguir perdones

A Donald Trump le quedan 48 horas para dejar de ser presidente de Estados Unidos. Y más que ser un alivio, en el país contienen el aliento mientras esperan a ver la traca final que tiene guardada el magnate.

The New York Times y CNN han publicado en las últimas horas lo que parece ser el plan de Trump: emitir indultos por doquier. Pero, ojo, no cualquier tipo de indulto; se trata de perdonar a personas muy ricas que se pueden permitir pagar por ese perdón.

Según publica el diario neoyorquino, existe un “mercado” en torno al todavía presidente en el que los criminales pagan a los amigos de Trump para que estos presionen al mandatario y consigan así sus indultos.

Cómo funciona el entramado

Basándose en una serie de documentos y en decenas de entrevistas con abogados y lobistas, The New York Times describe cómo funciona el entramado. Por ejemplo, el lobista Brett Tolman, ex fiscal federal con vínculos con la Casa Blanca, recaudó decenas de miles de dólares en las últimas semanas para conseguir un indulto para el hijo de un exsenador de Arkansas, muy popular en Manhattan.

Un exasesor de la campaña de Trump cobró 50.000 dólares [algo más de 40.000 euros] por presionar a Trump para que indulte al exagente de la CIA John Kiriakou, condenado por filtrar de forma ilegal información clasificada. Además, el asesor cobrará otros 50.000 dólares si finalmente se consigue el perdón, según una copia del acuerdo al que ha tenido acceso el Times. Mientras que los indultos presidenciales están pensados para mostrar clemencia con aquellos que ya han pagado su culpa o para actuar como contrapeso cuando el sistema judicial ha sido demasiado duro en algún caso, Trump se ha dedicado en las últimas semanas a perdonar a amigos, aliados y personas con contactos. Y parece que esto cotiza al alza. Sólo un día antes de Navidad, Donal Trump anunció 26 indultos, entre ellos para su aliado Roger Stone, para su exdirector de campaña Paul Manafort y para su consuegro Charles Kushner, padre de su yerno y asesor principal de la Casa Blanca Jared Kushner. Cien personalidades esperan su perdón

Ahora, se espera que en las próximas horas Trump perdone a un centenar de personas más, según publica CNN. De acuerdo con estas informaciones, entre la lista hay varios criminales de “cuello blanco” y conocidos raperos, aunque no estaría el nombre del presidente. La amenaza del autoindulto sobrevuela estos días, aunque todavía no queda claro si un mandatario puede indultarse a sí mismo (y, en cualquier caso, sólo le libraría de los delitos federales, no de todos).

Se rumorea que, aparte de a sí mismo, Trump podría emitir indultos preventivos para sus hijos y su yerno, algo que sí permite la ley, y hasta para su polémico abogado Rudy Giuliani. Además, podría estar planteándose indultar a los detenidos por el asalto al Capitolio que él mismo alentó.