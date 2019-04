El turismo en España encadena cuatro alzas consecutivas

Westend61 via Getty Images

Westend61 via Getty Images Dos turistas en Barcelona.

El turismo en España parece recuperarse al comienzo del año. Si observamos las cifras, podemos observar que en comparación con el año pasado las pernoctaciones y la atracción de turismo en España han sido menores que la del año anterior. No obstante, el sector suma su cuarto mes consecutivo en alza, lo que refleja un nuevo impulso para el sector en el país. Como digo, los resultados no muestran un gran crecimiento, pero sí muestran una clara recuperación si contrastamos los datos que arroja enero y los mismos durante el último trimestre de 2018.

En lo que va de año, las pernoctaciones hoteleras han subido un 0,4%. Como muestran los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles registraron las 15,4 millones de pernoctaciones en el primer mes del año, un 0,4% más que en enero del año anterior. Un repunte, producto del incremento de las pernoctaciones en un 0,2% en las realizadas por extranjeros, y un 0,8% en las realizadas por españoles.

No obstante, la estancia media se ha reducido ostensiblemente en un 1,4% si lo comparamos con el año pasado. La estancia media registrada durante enero de 2019 ha sido de 3 noches. En materia de ocupación, las cifras también arrojan una leve caída. Según los datos que publica el INE, el grado de ocupación en relación a las plazas ofertadas por los hoteles ha sido del 45,1%, un 1,4% menos que el año pasado. Sin embargo, el grado de ocupación durante el fin de semana ha sido de 49,2%, manteniéndose en niveles similares a los del año pasado.

Como podemos ver, unos resultados agridulces para el turismo español, que aunque parece recuperarse de un cierre de trimestre con caídas, sigue mostrando un crecimiento muy leve, incluso nulo en algunos casos. El sector se muestra bastante plano, aunque debemos tener en cuenta todos los sucesos que se han dado en la economía global y en el país, concretamente, pues casos como el separatismo catalán ha hecho que el turismo en ciudades como Barcelona, que representan una potencia turística para el país, baje notablemente respecto a años anteriores.

Si observamos esto en materia de rentabilidades y precios, los resultados son similares a los arrojados en materia de pernoctaciones y de ocupación. Si comparamos el Índice de Precios Hoteleros (IPH), éste se situó en el 0,9% en enero, superando en 3 décimas el 0,6% que arrojó este índice en diciembre de 2018. No obstante, si comparamos el índice y calculamos la variación respecto al año anterior, el índice se encuentra 2,3 puntos porcentuales por debajo de lo que arrojaba la tasa el año pasado.

Según los datos, la facturación media por habitación en los hoteles de cinco estrellas es de 169€, 86€ para los de cuatro estrellas y 62€ para los de tres estrellas. Esto muestra un incremento de la facturación media del 1,2% durante el mes de enero. Además, los ingresos por habitación disponible han sido de 43€, lo que muestra un repunte de del 1,3%. Como vemos, un incremento en la rentabilidad de los hoteles, pero que queda muy distante de la recogida durante el mismo mes del año anterior.

Cabe recalcar lo mencionado: estamos hablando de un turismo que crece respecto al último trimestre de 2018. No obstante, otro factor a tener en cuenta es la caída que ha tenido si contrastamos los datos recogidos durante este mes y los comparamos con los mismos que arrojo enero durante el año anterior. Estamos hablando de una recuperación, pero que, no obstante, queda muy distante de las cifras que arrojaba el sector durante el año pasado. Unas cifras que, para un país que representa una de las mayores potencias turísticas del mundo, no son muy positivas.

Por poner en contexto a los lectores, en materia de destinos turísticos, los principales destinos escogidos por los extranjeros no residentes en nuestro país han sido Canarias, con un 50,9% sobre el total –descenso del 4,4% respecto al año anterior-, Cataluña, con un 15% sobre el total – incremento del 9,8% respecto al año anterior- y Andalucía, con un 12,2% -incremento del 7,5% respecto al año anterior-. Por otro lado, los destinos turísticos elegidos por los españoles han sido Andalucía –incremento del 0,8% respecto al año anterior-, Madrid –descenso del 14% sobre el año anterior- y Comunidad Valenciana –descenso del 12,2% sobre el año anterior-.

Para concluir, si clasificamos los países emisores de turistas hacia nuestro país, el ranking lo encabeza Reino Unido, con un 22,8% sobre el total y un incremento del 2,1% respecto al año anterior. En segundo lugar se encuentra Alemania, que con un 17,4% sobre el total, desciende un 7,1% respecto al año anterior. A estos dos países les siguen Francia, Italia y Suecia, los cuales han sufrido variaciones del -0,6%, 0,4% y -17,3%, respectivamente.

En definitiva, estamos ante, como hemos dicho, unos incrementos respecto a los meses anteriores. El turismo encadena su cuarto mes consecutivo en los que la actividad está en alza, pero que, sin embargo, dista mucho de los resultados que arrojaban estos mismos indicadores durante el año pasado. No debemos olvidar que con casi un 12% (2017), España es el país de la OCDE donde el turismo tiene mayor peso sobre el PIB, por lo que unos resultados negativos para el sector, tienen un fuerte impacto en nuestra economía.

