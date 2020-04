TENDENCIAS

El tutorial de Brian May para tocar con la guitarra el 'We are the champions' de Queen

Brian May ha querido agradecer a todos los que luchan contra el coronavirus desde su cuenta de Instagram. Acompañado de su famosa guitarra Red Special, el integrante de Queen ha tocado el himno 'We are the Champions' para todos los que "arriesgan sus vidas en silencio para salvar las nuestras".