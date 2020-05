El último baile: la camiseta para sentirte como Michael Jordan por menos de 20 euros

MediaNews Group via Getty Images

MediaNews Group via Getty Images Michael Jordan anota frente a los Warrios, en 1997.

Michael Jordan marcó una época en la NBA y en el baloncesto en general. Está en todas las listas de grandes deportistas de la Historia y su nombre es venerado por los fans de los Chicago Bulls , pero son muchos los que están descubriendo ahora su talento y su personalidad, gracias al documental El último baile (The Last Dance) , que puede verse en Netflix.

No es raro que El último baile haya vuelto a disparar el interés por Jordan y los Bulls. La serie, producida por ESPN, cuenta con material inédito gracias al acceso exclusivo que los miembros del equipo tuvieron en los noventa a los entresijos del equipo. La historia está protagonizada por otros grandes nombres, como el entrenador Phil Jackson o los jugadores Scotie Pippen y Dennis Rodman , pero todo gira en torno a Jordan.