El único español que se ha puesto la vacuna rusa: "Me siento más egoísta que otra cosa"

Carlos Moraga Carlos Moraga, mientras recibía la vacuna rusa.

La pandemia del coronavirus anuló el viaje que Carlos Moraga tenía programado el pasado mes de marzo para regresar a casa, a España. Este zaragozano de 45 años acostumbra a volver desde Moscú, donde lleva once años trabajando, cada dos meses aproximadamente. Sin embargo, ahora lleva más de nueve sin ver a su familia y amigos. Esas ganas de volver a Zaragoza, de recuperar la normalidad y de detener la hasta ahora imparable cifra de fallecidos hicieron que se presentara como voluntario a los estudios de la fase III de la vacuna de Rusia, la bautizada como Sputnik V. “Quiero recuperar mi vida normal. Es la única cosa que puedo hacer para conseguirlo. Me siento más egoísta que otra cosa, yo pienso en mejorar mi vida y si para ello tengo que mejorar la de los demás, algo en lo que estoy de acuerdo, no tengo problemas. Esto es lo único que podemos hacer para cambiar la situación más allá de las medidas de contención”, afirma Moraga. El pasado domingo 27 de septiembre, cinco días después de que su mujer también recibiera el candidato vacunal, este periodista aragonés, trabajador del medio RT Actualidad, se convirtió en el primer extranjero en recibir la vacuna rusa. El próximo 17 de octubre, se le suministrará la segunda dosis con la que se comprobará durante los siguientes seis meses si la vacuna es eficaz contra el virus o no. A pesar de que la prestigiosa revista científica The Lancet publicara los resultados de los primeros estudios, Sputnik V es, junto a los candidatos de China, uno de los que más desconfianza ha generado en todo el mundo, algo que tras informarse no preocupó a Moraga. Más bien le cabreó. “No he tenido desconfianza, lo que pasa es que la eficacia no está comprobada. Tengo curiosidad, esperanza y fe de que va a funcionar. Si uno es crítico con la vacuna rusa y con forzar los plazos, dentro de la legislación rusa, tiene que serlo con todas porque la de Oxford, Moderna, etc también han forzado los plazos. No puede ser que la rusa sea un peligro para la humanidad y las otras un acto de responsabilidad”, asegura molesto Moraga, que revela que no recibió ningún tipo de compensación económica: “Es algo voluntario. Si me han puesto la vacuna y no soy placebo, me habrían hecho un regalo casi impagable”.

Carlos Moraga El centro donde le suministraron la vacuna rusa a Carlos Moraga.

El español, que no tiene preferencia porque gane la carrera una u otra vacuna, sí que denuncia que hay que tratar a todas por igual: “No sé si tendrá menos transparencia o si las autoridades están muy metidas, pero sí que sé que muchas cosas de las que se dijeron con la vacuna rusa fueron irresponsables. Después si el resto van mal y esta bien se va a tener que convencer a millones de personas para que se la pongan”. El pasado 15 de febrero, el ministro de Sanidad del país, Mijail Murashko, aseguró que, de los voluntarios a los que se le había suministrado la vacuna en ese momento, el 14% había sufrido efectos secundarios como fiebre o dolor muscular. No fue el caso de Moraga, pero sí de su mujer. “Me encuentro bien, si he tenido efectos secundarios han sido muy leves y no los he notado. También puede ser que pertenezca al grupo placebo, que tiene a un 25% de los participantes. A mí se me inflamó un poco el brazo y ya”, recuerda el aragonés, que detalla que su mujer sí sufrió “fiebre y dolor de cabeza”. Inquietud en su familia en un primer momento Carlos Moraga decidió desconectar de la actualidad del coronavirus a mitad de la pandemia, así que fue su pareja quien se enteró que estaban buscando voluntarios. Ella se inscribió y se lo comentó. La idea, tras informarse bien, le convenció. Cuando se abrió el plazo para que se inscribieran los extranjeros, su empresa se ofreció a gestionarle el papeleo. “En cuanto me entero de que ha propuesto a ciertas personas agilizarles los trámites, contacto con ellas y me inscribo. Nos apuntamos varios, aunque luego alguno no pudo ir, así que del canal español solo fui yo”, describe. La reacción de su familia y amigos fue, en un primer momento, “de inquietud”. Especialmente menciona a su madre, aunque como ella ha trabajado en el sector sanitario acabó por comprenderlo: “Después de explicárselo se tranquilizó. Ahora está bastante tranquila y muy orgullosa porque la gente de su entorno le ha aplaudido la decisión”.

Carlos Moraga Carlos Moraga durante el día del chequeo médico.