Vuelta al ‘cole’, vuelta al barro. Y el reloj en modo ‘cuenta atrás’. Nada ha cambiado, parece, después del parón veraniego en la política española. Ni siquiera el mar, que dicen que es terapéutico, ha aclarado las intenciones de los principales actores políticos. Pasado el olor a sal, a paella de chiringuito, en el aire flota una sensación de fracaso. Y de urnas.

A menos de un mes de la fecha límite para la conformación de Gobierno o la convocatoria electoral -23 de septiembre-, unos y otros se han vuelto a ver las caras en la sesión extraordinaria en el Congreso en la que Carmen Calvo ha explicado la postura del Gobierno en relación al caso del Open Arms. Un pleno con la polémica migratoria como excusa que ha servido para visualizar un nuevo intercambio de acusaciones, mensajes y algún desvarío, incluso.

Los principales líderes han guardado esta vez silencio, meros espectadores de otro espectáculo parlamentario. Entre ellos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que siguen en su cruce de reparto de culpas. El tiempo se echa encima -quedan 25 días- y las cosas no pintan bien.

No lo hacen porque las posturas están cada vez más enfrentadas. Por un lado, Podemos, insistente en la fórmula del Gobierno de coalición bajo mil y una opciones (y nombres). Por otro, el PSOE, que ya se ha cansado del intento de cogobierno y se lo juega todo a un Ejecutivo monocolor con apoyo desde fuera de Podemos... ¿Se acuerdan de aquella fórmula de “gobierno a la portuguesa”? Pues eso. Y si no, siguen mirando de reojo al plan b (o c): las abstenciones de PP y Ciudadanos... Pero estos tampoco quieren. Y viendo los discursos de Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas replicando a la vicepresidenta hoy en el Congreso, no parece que hayan cambiado sus intenciones.

¿Entonces agosto no ha existido? Alguien de Ciudadanos diría eso mismo para justificar la desaparición de su líder, quien por cierto ha reaparecido este jueves... ya veremos cómo. Pero sí, sí ha tenido su importancia.

El mes veraniego por excelencia pasó con un nuevo movimiento de Podemos, cuya oferta de coalición volvió a ser rechazada por el PSOE: “Inviable”. Por eso Iglesias y los suyos han vuelto a la carga este jueves.