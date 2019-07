El vacile de Christian Gálvez a una invitada en 'Pasapalabra'

Cuidado con saberse las pruebas demasiado bien, puede volverse en contra. Algo así habrá pensado Alicia Borrachero en Pasapalabra (Telecinco) este lunes.

La actriz se ha aventurado a adivinar el título de una canción en la prueba de conocimiento musical. No ha dudado ni un segundo; la conocía: “Help!” de The Beatles. Lo malo es que sabérsela obliga siempre a cantar para que la den por buena... y Christian Gálvez no ha perdido ocasión para hacerse unas risas:

“Si la vas a acertar a la primera tengo que rellenar el programa”, le ha explicado a la invitada con voz seria, como si fuera una exigencia del guion.

Ella, claro, ha tenido que cantar pese a sus dudas iniciales... Bastante bien lo ha defendido “y eso que hoy tengo la voz regular”, ha confesado.

Después de hacerle pasar un ‘ratito’, entre risas el presentador le ha sido sincero: “En el fondo no tenías que rellenar el programa. Solo quería que cantaras”.

Eso sí, los cinco segundos de la prueba se han ido, directos, al equipo de Jero en el que ha colaborado la actriz.