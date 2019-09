El vapeo se abre paso como alternativa al tabaco.

He leído recientemente en la prensa española que las campañas publicitarias de cigarrillos electrónicos realizadas en marquesinas y vallas de nuestra geografía son ilegales. “Se trata de una infracción muy grave, tipificada así por ley y que debe llevar aparejada multas millonarias para los responsables”, sostenía la presidenta de la conocida asociación antitabaco nofumadores.org. Más adelante, parecía menos segura de su afirmación anterior y decía que “violaba el espíritu” -se entiende entonces que no la letra-, de la Ley Antitabaco.

Ambas cosas son inciertas. Para empezar, no es ilegal. Y no es ilegal no porque lo diga yo, sino porque lo reconoce la propia asociación al decir que la ley “se ha quedado obsoleta” y que debe ser modificada para recoger como infracción algo que es absolutamente legal. Para seguir, tampoco “viola el espíritu de la Ley Antitabaco”. Esta ley precisamente fue modificada en noviembre de 2017 para regular la publicidad de los cigarrillos electrónicos y lo hizo estableciendo un régimen distinto, menos prohibitivo, para la publicidad de estos dispositivos que el que aplicó en su día al tabaco.

No hay ningún vacío legal, ni ningún hueco en nuestra ley; tampoco fue un despiste o un olvido de nuestro legislador. Simplemente no quiso aplicarle al cigarrillo electrónico la prohibición absoluta que existe para la publicidad de los productos del tabaco. Le hubiera bastado decir que a los cigarrillos electrónicos se les aplicarían las mismas normas que al tabaco. Punto. Y no lo hizo, sensatamente, porque no se trata de prohibir por prohibir, del no a todo, porque hay evidencias más que sobradas de la eficacia del cigarrillo electrónico como alternativa al tabaco. Y porque prohibir toda publicidad de los vapeadores hubiera sido ir en contra de lo que es legal en la mayoría de los países de la UE, Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. Porque esta publicidad es lícita no sólo en España sino prácticamente también en toda Europa.

Estas afirmaciones, amén de no ser ciertas, tienen el sesgo de sus autores. Cosa sorprendente, desde luego, porque lo que se supone de una asociación antitabaco es que esté en contra del tabaco y no contra todo lo que pasa a su alrededor. Afortunadamente, es de sobra conocido a estas alturas, por mucho que se esfuercen en meter a todos en el mismo saco, que fumar y aspirar el vapor que produce un líquido al calentarse no tiene otra cosa en común que, a veces, no siempre, el vapor de ese líquido contiene nicotina.