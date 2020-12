El vaticinio de Rufián sobre el Hospital de Ayuso para 2025: no le va a hacer gracia

“2020: El PP inaugura el Hospital Isabel Zendal. 2025: El PP declara en el caso Hospital Isabel Zendal”, ha escrito el político catalán. Un mensaje que tiene en pocos minutos cientos de compartidos y de me gusta y que va camino de lograr una amplia difusión en la red social del pájaro azul.

La inauguración del Hospital Isabel Zendal ha llegado hasta el Senado y ha sido motivo de disputa entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa el senador del Partido Popular por Guadalajara del PP, Antonio Román Jasanada.

El popular ha afirmado que le parece “lamentable” que Illa no haya acudido a la inauguración y el ministro ha respondido en tono irónico: “No le puedo esconder señoría que no deja de sorprenderme esta querencia por mi asistencia a una inauguración. Me sorprende este súbito cariño hacia mi persona”.

Illa ha añadido después que el ministerio ha sido representado por la Secretaria de Estado y que él estaba “en una cosa que se llama Consejo de Ministros” y que tiene lugar todos los martes en la Moncloa.