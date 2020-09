El vaticinio poco optimista de una experta de Cambridge sobre futuras pandemias

Todavía con el mundo entero intentando controlar la actual pandemia de coronavirus, la exdirectora médica de Reino Unido y profesora de la universidad de Cambridge, Sally Davis, ya piensa en el futuro.

La experta ha publicado una columna en el prestigioso periódico británico The Guardian donde retrata cómo será el futuro. Y no es nada optimista. “Habrá una siguiente. La covid-19 no es ni la primera ni la última emergencia sanitaria a la que nos enfrentaremos”, ha asegurado.

De hecho, Davis ha concretado cuándo será la próxima pandemia y el periodo que puede haber entre esa y la siguiente. De nuevo, no es esperanzador: “Mis colegas científicos estiman que nos enfrentaremos a una pandemia o emergencia sanitaria al menos una vez cada cinco años a partir de ahora. Existe la posibilidad de que este sea el escenario optimista. La realidad podría ser mucho peor”.

La investigadora ha afirmado que la sociedad tiene que aprender de la actual crisis e identificar las próximas amenazas para la salud y responderlas antes de que lleguen a convertirse en epidemias o en pandemias.

″¿Respondemos solamente aquí y ahora o nos paramos un momento para mirar más allá del horizonte de esta pandemia?”, se ha preguntado.

Asimismo ha señalado la importancia de colaborar entre diferentes estados para avanzar y ha ofrecido crear una coalición con empresas, científicos y expertos de datos en todo el mundo para “predecir mejor los brotes”.

“La humanidad tiene los medios para garantizar que una pandemia como la covid-19, que perturba y destruye vidas y medios de vida, nunca vuelva a suceder. Sin embargo, como nos advirtió Einstein: ‘No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos’”, ha sentenciado.