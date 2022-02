El vaticinio que hizo Revilla hace tres meses sobre Ayuso y el PP que está a punto de cumplirse

Revilla quiso opinar sobre lo que podría ocurrir con el liderazgo del PP y se mojó claramente cuál sería el político ‘popular’ que relevaría a Pablo Casado al frente de la presidencia de la formación. Lo tuvo claro y se posicionó en el bando del Alberto Núñez Fijóo y no en el de Isabel Díaz Ayuso.

Además, el cántabro lo hizo con una comparación muy llamativa: “Cuidado con estos políticos que de repente son como vinos espumosos. La reserva espiritual del PP es un gallego llamado Alberto Núñez Feijóo. Cuidado con él porque es un tío con solera, un gran reserva, un lujo, no un espumoso”.

“Si hubiera elecciones ahora, seguro que ganaría Casado con Vox, pero si no ganara Casado, no sería Ayuso creo yo, sino Feijóo, el que presidiera el PP. Cuidado con Alberto Núñez Feijóo que es un tío muy serio”, adelantó.

Ahora, casi tres meses después, está a punto de cumplirse. Todo hace indicar que, en medio de la crisis interna en la que vive el PP, Feijóo va a sustituir a Casado al frente del partido y no Ayuso.

De momento, el gallego no ha anunciado el paso para presidir el PP: “No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal ni la presentación a un congreso que no está convocado. Cuando se convoque, cualquier candidato podrá, mientras sería muy sorprendente que venga un señor a decir que se va a presentar”.