El verdadero significado del comentado anillo de Rocío Flores

Rocío Flores ocupaba esta semana todos los titulares tras una serie de imágenes publicadas en sus redes sociales junto a su pareja Manuel Bedmar, en las que lucía lo que parecía un anillo de compromiso en su dedo anular.

Además, el joven compartió la instantánea con el texto “mi bebesita” y un emoji de anillo, lo que disparó todos los rumores. Sin embargo, Rosa Benito, colaboradora de Ya es mediodía (Telecinco) y expareja de Amador Mohedano, ha contado este jueves que lejos de una boda inminente la alianza es una señal de amor entre ambos.

“Rocío lleva esa alianza desde que empezó con Manuel hace 4 años L.o primero que hace cuando sale de la casa y llega al hotel es abrir la maleta para coger esa alianza y ponérsela. Por ahora no hay boda”, ha señalado. Sin embargo, no ha descartado del todo la idea de que ambos pasen por el altar próximamente. “Por ahora no hay boda pero si Dios quiere habrá boda y bebé”, ha concluido, visiblemente ilusionada con el planteamiento.

Durante su paso por Supervivientes, Flores, de 23 años, le detalló a Jorge Javier Vázquez que le gustaría casarse pronto con su pareja y ser madre joven. “Quizás en un año, dos...”, dijo entonces. Del mismo modo, en la entrevista publicada en ¡Hola! el pasado 27 de junio, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco contaba que sí que habían empezado hablar de planes de boda. “De boda hemos hablado, pero no sabemos todavía”, detalló entonces.