El demoledor relato (en 'Al Rojo Vivo') sobre por qué se van en masa los médicos españoles que debería sacarnos los colores

El doctor Carlos Navarro Soria, fundador del Grupo 1 cada 8 horas, ha relatado -en laSexta- la realidad que sufren muchos médicos españoles y que explica el porqué se han tramitado en lo que llevamos de 2019 casi 3.000 peticiones de certificados por parte de sanitarios para marcharse de España.

″¿Pero por qué quieren irse?”, ha preguntado la presentadora de Al Rojo Vivo, María Llapart, a Navarro Soria.

Con sonrisa irónica, el médico ha comenzado un relato que debería sacar los colores a un país que, para más inri, lleva meses con un bloqueo político: “No es querer, es necesidad”, ha comenzado el doctor, quien ha matizado que “las condiciones laborales son muy malas y hay que irse fuera”.

“Pero yo siempre he creído que los médicos trabajaban mucho pero que vivían bien”, ha continuado Llapart. “No sé si eso ha sido verdad en algún momento, pero el problema de los médicos no es el sueldo, es el no poder desempeñar su trabajo”, ha concretado Navarro, antes de explicar en la actualidad se contrata a los médicos en España por días: “Así es difícil llevarle la medicación a un paciente, conocerle y hacer bien las cosas”, ha expuesto.

Según Navarro Soria, “en Sanidad, el 70% de los contratos que se hacen son de pocos días”: “Estudiamos seis años de carrera, el MIR, cuatro o cinco años de especialización, y esto es lo que nos encontramos”, ha lamentado, sin perder la sonrisa.

El fundador del Grupo 1 cada 8 horas ha resaltado que en la actualidad se potencian, por parte de la Administración, los contratos de área, que hacen que un facultativo se pueda andar recorriendo una provincia en función de las necesidades: “A lo mejor te contratan entre semana y no cotizas el fin de semana”, ha matizado.

“Pero he leído que en Burgos, por ejemplo, no hay médicos y que enfermeros les están sustituyendo”, ha exclamado estupefacta Llapart. “Se han llegado a contratar estudiantes para cubrir huecos, o médicos sin especialidad”, ha respondido entonces Navarro Soria, quien considera que la Administración se equivoca cuando afirma que faltan médicos en España.

″Para la Administración faltan médicos, pero lo que sabemos es que hay muchos médicos que se van. Nos vale unos 360.000 euros preparar a los médicos para que se vayan a Inglaterra o Alemania. Muchos estudiantes no tienen sitio donde estar cuando terminan”, ha sentenciado.