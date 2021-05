El vestuario de 'Cruella' o cómo pasar de soñadora a villana

Para que la joven huérfana Estella pase a ser Cruella de Vil hacen falta una mala experiencia con la diseñadora más afamada de Londres y 47 cambios de vestuario. Ese es el apabullante número de looks que Jenny Beavan ha necesitado para plasmar en la gran pantalla la transformación de la villana de Disney que interpreta Emma Stone en la nueva adaptación de Cruella.

La película llega este viernes a las salas de cine y a Disney+ , y el armario ejerce un papel fundamental para entender el personaje. La Cruella de esta nueva adaptación todavía no es la súper villana dispuesta a convertir dálmatas en abrigos, es una joven que quiere cumplir su sueño de ser diseñadora y que se rebela contra la baronesa Von Hellman, interpretada por Emma Thompson .

Para la diseñadora de vestuario era importante plasmar el arco narrativo del personaje. “No hago moda, yo cuento historias a través de la ropa”, explicaba Beavan, que ha ganado dos Oscar por Mad Max: Fury Road y A Room With a View, en la charla. Uno de esos ejemplos de sofisticación de los que habla la diseñadora es el vestido rojo que Cruella lleva en una de las fiestas a las que acude.

En una de las escenas, Cruella sube al tejado del coche de la baronesa Von Hellman, con una gran falda organza para la que hicieron falta 400 metros de tela cubriendo prácticamente todo el vehículo. Crearla fue una tarea titánica. “Estaba claro que teníamos que hacerla muy grande, pero ligera. Podríamos haber probado con seda, pero no quedaba tan teatral”, apuntó Beavan.

Y si Cruella es la vanguardia y el punk, la baronesa todavía no ha entrado de lleno en los setenta, por eso parte de su vestuario se inspira en los años sesenta. En la mayoría de sus atuendos se marca la cintura para estilizar la figura, en una referencia al New Look que Christian Dior popularizó a finales de los cuarenta.