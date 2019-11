El juguete sexual que vende todavía más que el succionador de clítoris

Desde Platanomelón , la tienda de juguetería erótica que lo vende, confirman que aunque el succionador es el juguete más popular, no todas las mujeres tienen los mismos gustos, ni buscan lo mismo a la hora de disfrutar. Y aunque no sea tan conocido, la gran estrella de la web se llama Lucas .

Su éxito no es casual: Lucas es un vibrador conejito , quizás uno de los modelos más clásicos y famosos. Su tecnología de doble estimulación permite estimular tanto el punto G como el clítoris. Y todavía hay más: la parte dedicada a dar placer al clítoris tiene dos puntos de vibración, por lo que en realidad la estimulación es triple.

Aunque las críticas de quiénes lo han probado no dejan lugar a duda y le dan una media de cinco estrellas, las sexólogas de Platanomelón apuntan que no es un juguete para principiantes. Las expertas lo recomiendan para gente habituada a la masturbación, y a las relaciones con penetración, ya que Lucas tiene 3,5 centímetros de diámetro y 18 de longitud, de los que 13 son insertables. Desde la marca apuntan que aunque no es un tamaño masivo, quizá para empezar es mejor otro tipo de producto.