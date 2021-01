El vídeo de Ibai Llanos hablando sobre pagar impuestos que ha compartido hasta Gabriel Rufián

Llanos explica que si no se ha ido a Andarra todavía es porque no le ha apetecido y porque todo lo que dice es verdad. “Si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra. Me da igual lo que me quitan porque sigue viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero”, reitera.

Además, sí que confiesa que cuando alguien oye la diferencia que hay entre tributar en Andorra o en España es tremenda: “Sé que mucho de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, estando en nuestra situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal”.

“Yo estoy bien aquí y me parece un buen acto tributar aquí porque lo hace todo el mundo pues yo lo hago”, concluye el joven comunicador.