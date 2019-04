El vídeo de la llamada de Ángel Hernández a los servicios de emergencia tras ayudar a morir a su mujer

La Sexta ha publicado unas imágenes inéditas del momento en el que Ángel Hernández, marido de María José, la mujer enferma en fase terminal, llama a los servicios de emergencia para informar de que su esposa acababa de suicidarse.

“La he ayudado yo a suicidarse, porque ella no podía con las manos y yo le he prestado mis manos”, confesaba Ángel. Su interlocutora apenas podía responder “lo siento mucho, ¿ha sido ahora mismo?”.