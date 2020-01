El vídeo de Lola Índigo bailando como nunca la habías visto

Miriam Doblas, más conocida por todos como Lola Índigo, es una de las artistas del momento del panorama musical español. La extriunfita ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que demuestra que sus dotes a la hora de bailar le vienen de serie.

La artista andaluza estuvo este miércoles en Escala Sur, el programa de Roberto Leal en Canal Sur. Durante la entrevista, Índigo repasó diversos temas que la rodean y destacó su pasión por el baile desde bien pequeña.

Como documentación gráfica, el presentador quiso poner un vídeo de ella bailando la canción Las campanas del amor de Mónica Naranjo. Con mucho arte, la granadina se mueve al ritmo de la canción en una habitación de la casa de su abuela en Córdoba igual que lo hace ahora sobre el escenario.

“Mira cómo lo siento y encima lo siento de verdad. Era la gala de Nochevieja, me encantaba, me ponía ahí delante y les decía que me grabaran”, explicó la artista. Después, emitieron otro vídeo de ella bailando una canción de Isabel Pantoja.

