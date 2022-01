El vídeo de un paciente no vacunado en una UCI de Barcelona que debería ver todo el mundo

L'Albert, pacient amb #COVID19 de la UCI del #CLÍNIC, explica la importància de la vacunació per fer front a la COVID greu.



👤"Al principi pensava, que es vacunin els altres, però és un error. Jo ho he hagut d'aprendre de la pitjor manera possible"#FemEquipContraelViruspic.twitter.com/SjSp8K000U