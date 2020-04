El vídeo de una agencia de viajes española indigna en Portugal: "¿Fuimos invadidos y nadie nos lo dijo?"

La agencia de viajes Pangea The Travel Store ha generado polémica en Portugal por un vídeo con el que intenta animar a los clientes a viajar por España este verano.

En el vídeo se ven fotos de destinos españoles que guardan semejanza con grandes iconos del mundo. Por ejemplo, se compara Asturias con Las Rocosas de Canadá o Las Médulas con el Gran Cañón.

¿El problema? Que la agencia ha incluido Lisboa como si fuera una parte más de España, lo que ha molestado en Portugal. De hecho, el diario Publico, uno de los más importantes de aquel país, ha dedicado un amplio y crítico artículo al asunto.

Ese periódico apunta a que el detalle podría considerase amistoso si no fuera porque en el mapa del vídeo no se incluye ni siquiera a Portugal. “Puede no ser la mejor publicidad del mundo para una agencia de viajes: que alguien por allí no sepa cómo ubicar los sitios puede ser contraproducente”, se dice en el texto.

En los comentarios al vídeo en YouTube y en Twitter, la campaña ha generado estas reacciones: