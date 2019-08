El vídeo grabado en España que sorprende (y para mal) en el Reino Unido

El periódico británico The Guardian ha destacado en el titular de su información, divulgada también en redes, que sonó “el himno fascista en el regreso de los toros a Mallorca”.

El medio recoge en su contenido la crónica de la manifestación antitaurina y lo que sonaba por la megafonía de la plaza, primero el ‘Viva España’ y a continuación ‘El Cara al sol’.

Señala que el gobierno regional de las Islas Baleares prohibió las corridas de toros en 2017 y promovió una forma de actividad en la que el animal no sufría daños. “El torero solo podía estar armado con una capa, el toro no podía ser golpeado con banderillas, y el toro no podía estar en la plaza más de 10 minutos. Causar daños físicos o psicológicos al toro conllevaba multas de hasta 100.000 euros (£ 93,000)”.

En 2018,sin embargo El Tribunal Supremo anuló la decisión, reteniendo solo la prohibición del alcohol en las corridas de toros y restringiendo la entrada a mayores de 18 años. El tribunal dictaminó que el tribunal regional había excedido su autoridad al prohibir una parte del patrimonio cultural de la nación.

The Guardian apunta que la tauromaquia es parte fundamental de la cultura española y que las principales corridas de toros no se informan como un deporte sino en las páginas culturales de los periódicos.

Subraya además la presencia del diputado de Vox en el Parlamento balear Jorge Campos, quien acudió envuelto en una bandera española para mostrar su apoyo a la tauromaquia.