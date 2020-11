El vídeo sobre el coronavirus que puede salvar vidas: cuanto más se difunda, mejor

Es tan impactante que remueve conciencias al instante, lo que puede salvar vidas. El Instituto del Cine de Canarias ha publicado un vídeo para concienciar a los jóvenes de los peligros de no seguir las normas del coronavirus y ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

En las imágenes se ve a un grupo de chavales de fiesta sin respetar la distancia social ni usar mascarillas. De pronto le suena el móvil a uno de ellos: es su madre. La mujer le pregunta dónde está y él le miente al decir que está en casa de un amigo estudiando.

“Es tu abuela”, le dice. ”¿Qué le pasó?”, responde él. “Está muy mal, está ingresada en el hospital. Apenas puede respirar”, explica la mujer. “Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta”, argumenta el joven.

“Tiene Covid. Y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?”, pregunta, algo que el chico niega. “Está muy mal. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero”, finaliza la madre, que deja destrozado al chico.

Finalmente se ve cómo se suma una más a la lista de víctimas de la pandemia. Un golpe directo al alma de todos aquellos que creen que las normas no van con ellos.