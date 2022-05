El virus de la viruela del mono circulaba ya en Madrid en abril

Los sanitarios explican que hasta que no llegaron avisos de alerta de Reino Unido no se comenzaron a conectar los casos. “Después de crecer el número de casos y avanzar en las encuestas epidemiológicas, se ha hecho evidente que estos pacientes podían sufrir la viruela del mono”, indican. Antes, insisten, era “muy difícil diagnosticarlo” porque no había noticias de que el virus estuviera circulando, tampoco “es una infección que hasta ahora se haya asociado a los hombres que mantienen relaciones con otros hombres”. Inicialmente, se pensó en una enfermedad de transmisión sexual con erupciones cutáneas, “como puede ser la sífilis”, o quizá varicela.